Врач объяснила скрытый потенциал безалкогольного пива

С одной стороны, в нем есть полезные растительные компоненты, с другой — он сохраняет поведенческие и физиологические триггеры, связанные с употреблением алкоголя Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Абзацем" рассказала, что безалкогольное пиво богато витаминами группы B, которые благоприятно влияют на кишечный микробиом.