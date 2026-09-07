Врач объяснила скрытый потенциал безалкогольного пива

С одной стороны, в нем есть полезные растительные компоненты, с другой — он сохраняет поведенческие и физиологические триггеры, связанные с употреблением алкоголя Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Абзацем" рассказала, что безалкогольное пиво богато витаминами группы B, которые благоприятно влияют на кишечный микробиом.
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