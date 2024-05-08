Режиссер фильма «Каскадеры» рассказал о самом сложном трюке Гослинга

Летний киносезон в мировом прокате открыл комедийный боевик «Каскадеры» от режиссера Дэвида Литча, подарившего зрителям первого «Джона Уика», второго «Дэдпула», триллеры «Взрывная блондинка» и «Быстрее пули».
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