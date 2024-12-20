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Петербургский дневник

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Специалисты завершили ремонтные работы тепломагистрали на Пражской улице во Фрунзенском районе

Специалисты завершили ремонтные работы тепломагистрали на Пражской улице во Фрунзенском районе

Для этого задействовали 6 аварийно-ремонтных бригад Сегодня, 20 декабря, сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» закончили ремонт проблемного участка сети по адресу: улица Пражская, дом 20, корпус 1 во Фрунзенском районе.

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