Специалисты завершили ремонтные работы тепломагистрали на Пражской улице во Фрунзенском районе

Для этого задействовали 6 аварийно-ремонтных бригад Сегодня, 20 декабря, сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» закончили ремонт проблемного участка сети по адресу: улица Пражская, дом 20, корпус 1 во Фрунзенском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии