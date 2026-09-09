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Аргументы и Факты

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Трамп не исключил возможность новой двусторонней встречи с Путиным

Трамп не исключил возможность новой двусторонней встречи с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп на встрече с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном заявил, что считает возможной новую двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

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