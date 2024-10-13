Подоляк: Зеленский в ближайшие дни представит украинцам «план победы»

Фото: интернет-представительство Владимира Зеленского 13 октября 2024, 15:14 — Общественная служба новостей — ОСН Автор: Гульназ Астахова Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ближайшие дни жителям Украины представят «план победы» республики.
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