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Врачи центра Рошаля предупредили родителей об опасности поездок детей на питбайках

Врачи центра Рошаля предупредили родителей об опасности поездок детей на питбайках

Врачи Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля призвали родителей не разрешать детям выезжать на дороги общего пользования на питбайках и другой моторной технике.

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