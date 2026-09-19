Средняя цена на дизтопливо в США достигла рекордных $6,48 за галлон

Средняя цена дизельного топлива в США обновила исторический максимум, достигнув $6,48 за галлон — это примерно 3,8 литра.
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