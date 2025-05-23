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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маккиннон о вылете Канады с ЧМ: «Снимаю шляпу перед датчанами. С нашей стороны недооценки не было. В спорте каждый день случаются сюрпризы»

Канадцы завершили выступление на турнире, проиграв сборной Дании (1:2) в 1/4 финала.  «Снимаю шляпу перед датчанами.

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