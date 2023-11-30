Готовятся к переговорам или капитуляции? Почему в информпространстве Украины царит истерика

Военный эксперт Онуфриенко: «Отравление жены Буданова похоже на плохой анекдот»Авторы (2):Иван ПАНКИНИгорь ЯКУНИН Фото: REUTERS Три дня подряд из разных источников на Украине и на Западе идет цитирование персон разного уровня о том, как сорвались переговоры полтора года назад по российско-украинскому конфликту и о том, что сейчас шансы на возобновление переговоров между Москвой и Киевом все более и более реальны.