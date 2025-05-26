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Врач Неронов рассказал, что вакцинация обезопасит туриста во время путешествия

Врач Неронов рассказал, что вакцинация обезопасит туриста во время путешествия

Доктор медицинских наук, инфекционист клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Владимир Неронов рассказал, что поездки за границу — это не только новые и впечатления, но и потенциальная угроза заражения опасными болезнями.

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