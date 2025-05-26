Врач Неронов рассказал, что вакцинация обезопасит туриста во время путешествия

Доктор медицинских наук, инфекционист клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Владимир Неронов рассказал, что поездки за границу — это не только новые и впечатления, но и потенциальная угроза заражения опасными болезнями.
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