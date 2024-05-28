Смолянка задала знатокам «Что? Где? Когда?» вопрос о советском милиционере Курицыне

Мозговой штурм прошел в эфире «Первого канала» В воскресенье, 26 мая, телезрители «Первого канала» посмотрели новый выпуск «Что? Где? Когда?», в котором прозвучал вопрос о смоленской достопримечательности.
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