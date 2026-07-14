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Когда выгоднее арендовать спецтехнику вместо покупки

Не каждому строительному или производственному проекту требуется собственный парк спецтехники. Если техника нужна на несколько дней, недель или для выполнения разовых работ, аренда зачастую становится более выгодным решением, чем покупка.

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