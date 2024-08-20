Журналист Пьяньерелли выразил сожаление из-за эфира с военным ВСУ с символикой СС

НП

Наталья Павлова

А чего, собственно, он сожалеет? Сожалеть не надо. Зато, благодаря этому сюжету зрители, пусть даже всего двух каналов, увидели, кому Италия посылает вооружение, с кем на самом деле воюет Россия.