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Картина дня. Финансы

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Журналист Пьяньерелли выразил сожаление из-за эфира с военным ВСУ с символикой СС

Журналист Пьяньерелли выразил сожаление из-за эфира с военным ВСУ с символикой СС

Журналист итальянской гостелерадиокомпании компании Rai Иларио Пьяньерелли, на прошлой неделе выпустивший репортаж с солдатом ВСУ в кепке с символикой дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», заявил, что «глубоко сожалеет» об этом, однако назвал поднявшуюся в соцсетях шумиху инструментом пророссийской пропаганды.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
А чего, собственно, он сожалеет? Сожалеть не надо. Зато, благодаря этому сюжету зрители, пусть даже всего двух каналов, увидели, кому Италия посылает вооружение, с кем на самом деле воюет Россия.
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19 час.

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