Журналист Пьяньерелли выразил сожаление из-за эфира с военным ВСУ с символикой СС

Журналист итальянской гостелерадиокомпании компании Rai Иларио Пьяньерелли, на прошлой неделе выпустивший репортаж с солдатом ВСУ в кепке с символикой дивизии «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», заявил, что «глубоко сожалеет» об этом, однако назвал поднявшуюся в соцсетях шумиху инструментом пророссийской пропаганды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии