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Кабмин: сокращение рабочей недели для женщин с двумя детьми может им навредить

Кабмин: сокращение рабочей недели для женщин с двумя детьми может им навредить

Законопроект о сокращенной рабочей неделе для матерей внесли 3 июня в Госдуму.В понедельник, 3 июня, в Госдуму внесли проект закона о сокращении рабочей недели для женщин, у которых двое или более несовершеннолетних детей.

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