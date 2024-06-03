Кабмин: сокращение рабочей недели для женщин с двумя детьми может им навредить

Законопроект о сокращенной рабочей неделе для матерей внесли 3 июня в Госдуму.В понедельник, 3 июня, в Госдуму внесли проект закона о сокращении рабочей недели для женщин, у которых двое или более несовершеннолетних детей.
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