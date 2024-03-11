Дайджест дня: Exlantix для России, женский автомобиль года и другие события индустрии

Дайджест дня: Exlantix для России, женский автомобиль года и другие события индустрииКомпания Chery готовится к выводу нового электромобильного бренда Exlantix на российский рынок и опубликовала новую порцию данных о первой модели — седане Exlantix ES.
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