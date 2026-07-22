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Царьград

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Илон Маск представит новую экранизацию "Одиссеи" к 2026 году

Илон Маск представит новую экранизацию "Одиссеи" к 2026 году

Илон Маск анонсировал полнометражную экранизацию "Одиссеи" Гомера, созданную с помощью ИИ. Фильм будет выпущен к концу 2026 года.

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