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Мы соседи по планете

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Киноляпы в фильме «Белое солнце пустыни»

Киноляпы в фильме «Белое солнце пустыни»

30 марта 1970 года на широкий экран вышел фильм «Белое солнце пустыни». Этот фильм стал одним из самых известных в истории советского кинематографа, получив столь широкую популярность, что порой к нему применяют эпитет «культовый», а фразы героев устойчиво вошли в разговорный русский язык и стали крылатыми.

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