В Петербурге стартовали традиционные «Лыжные стрелы»

На снежные трассы в поселках Токсово, Шапки и Орехово запустили электрички выходного дня Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга организовал уже традиционные для северной столицы массовые старты «Лыжные стрелы».
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