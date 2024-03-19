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Несекретные материалы

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Сотрудники Rheinmetall выразили протест против деятельности концерна на Украине

Сотрудники Rheinmetall выразили протест против деятельности концерна на Украине

Недавно гендиректор ключевой немецкой оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер, подводя итоги 2023 года и рассуждая о планах на будущее, объявил об открытии до конца 2024 года на Украине 4-5 предприятий.

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