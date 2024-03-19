Сотрудники Rheinmetall выразили протест против деятельности концерна на Украине

Недавно гендиректор ключевой немецкой оборонной компании Rheinmetall Армин Паппергер, подводя итоги 2023 года и рассуждая о планах на будущее, объявил об открытии до конца 2024 года на Украине 4-5 предприятий.
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