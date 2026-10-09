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Медицина 2.0

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Врач предостерег от регулярного приема обезболивающих лекарств

Врач предостерег от регулярного приема обезболивающих лекарств

Регулярное употребление обезболивающих препаратов может привести не к устранению, а к учащению приступов головной боли.

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