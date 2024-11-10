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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Во время обысков в питерском вузе нашли дипломы студентов-мигрантов и крупную сумму наличными. Видео

Во время обысков в Санкт-Петербургском реставрационно-строительном институте (СПбРСИ) сотрудники правоохранительных органов нашли дипломы иностранных студентов и большую сумму денежных средств наличными у ректора ВУЗа.

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