Во время обысков в питерском вузе нашли дипломы студентов-мигрантов и крупную сумму наличными. Видео

Во время обысков в Санкт-Петербургском реставрационно-строительном институте (СПбРСИ) сотрудники правоохранительных органов нашли дипломы иностранных студентов и большую сумму денежных средств наличными у ректора ВУЗа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии