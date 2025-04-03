Совещание в Совбезе: предупреждение или сигнал к действию когда закончится СВО На заседании Совета безопасности 1 апреля Владимир… «Энергетический апокалипсис» Украины: станет ли разрушение ТЭК финалом СВО? .
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