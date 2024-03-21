Де Кроо: нуждающиеся в российском зерне страны мира должны иметь доступ к нему

При повышении Евросоюзом пошлин на российское зерно необходимо учесть интересы потребителей в мире. Такое мнение выразил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо после голосования на саммите ЕС по этому вопросу, сообщает РИА Новости.
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