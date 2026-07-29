NYT: Иран думал о возможности нанести удар по морскому порту на Украине

Американское издание утверждает, что эскалация конфликта была возможна.Иран рассматривал возможность удара по морскому порту Украины — в ответ на украинский удар по гражданскому иранскому судну в Каспийском море.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии