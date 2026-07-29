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Царьград

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NYT: Иран думал о возможности нанести удар по морскому порту на Украине

NYT: Иран думал о возможности нанести удар по морскому порту на Украине

Американское издание утверждает, что эскалация конфликта была возможна.Иран рассматривал возможность удара по морскому порту Украины — в ответ на украинский удар по гражданскому иранскому судну в Каспийском море.

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