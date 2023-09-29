В Красноярском крае полицейские провели целую операцию, чтобы не позволить пенсионеру перевести деньги мошенникам

О 75-летнем пожилом мужчине, введенном в заблуждение злоумышленниками, сотрудники МО МВД России «Канский» узнали от своих коллег из ирбейского территориального органа внутренних дел, куда обратились родственники потерпевшего.
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