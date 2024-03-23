Завод ИЖ займётся выпуском лимитированных мотоциклов из 1950-х

Ностальгия по советским брендам в России набирает обороты. К возрождённому «Москвичу» в 2024 году должен добавиться реанимированный ИЖ — под известной маркой российский концерн «Калашников» намерен возобновить-таки производство двухколёсной техники.
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