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Аргументы недели

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Движение по Ладожскому мосту остановят на 45 минут в четверг

Движение по Ладожскому мосту остановят на 45 минут в четверг

В четверг движение по Ладожскому мосту на трассе «Кола» остановят на 45 минут из-за разводки. На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области временно остановят движение автомобилей 15 октября.

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