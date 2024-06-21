Кисида, Киев и Глобальный Юг

20.06.2024 • Олег Парамонов, к.и.н., старший научный сотрудник, Центр исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Новость о том, что 13 июня США и Япония заключили на полях саммита G7 в Борго Эньяция (Италия) договоры о гарантиях безопасности с Киевом, вызвала некоторый резонанс в мировых СМИ.