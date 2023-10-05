Назван победитель конкурса "Учитель года России"

teacherofrussia.ru Учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы при посольстве РФ в Иране Олег Янковский стал победителем конкурса "Учитель года", Об этом в четверг, 5 октября, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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