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В Оренбургской области с рельсов сошли семь грузовых вагонов

В Оренбургской области с рельсов сошли семь грузовых вагонов

Семь вагонов с рудой сошли с рельсов на станции Никель в Оренбургской области. Детали происшествия в телеграм-канале раскрыло Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

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