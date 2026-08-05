В Оренбургской области с рельсов сошли семь грузовых вагонов

Семь вагонов с рудой сошли с рельсов на станции Никель в Оренбургской области. Детали происшествия в телеграм-канале раскрыло Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
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