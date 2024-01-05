Война в секторе Газа стала спичкой в пороховой бочке ближневосточного конфликта, и локальный конфликт Израиля и ХАМАС имеет все шансы перерасти в войну на территории всего региона.
Politico: Белый дом готовится к расширению войны на Ближнем Востоке
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Они что совсем с ума сошли? Или надеются, что арабы их не достанут? Напрасно, они уже там и ждут сигнала, вот помяните моё слово. Не дай Бог америкосам ввести туда свои войска... Мне на Америку наплевать, государство, созданное преступниками и управляемое преступниками того и заслуживает. Но пострадает Земля и все на ней живущие. Спаси нас Господи от этого ужаса!
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