Politico: Белый дом готовится к расширению войны на Ближнем Востоке

Гарибян Сусанна

Они что совсем с ума сошли? Или надеются, что арабы их не достанут? Напрасно, они уже там и ждут сигнала, вот помяните моё слово. Не дай Бог америкосам ввести туда свои войска... Мне на Америку наплевать, государство, созданное преступниками и управляемое преступниками того и заслуживает. Но пострадает Земля и все на ней живущие. Спаси нас Господи от этого ужаса!