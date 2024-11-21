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Царьград

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"Белорусы Крыма": Планы вторжения Запада в Белоруссию обречены на провал

"Белорусы Крыма": Планы вторжения Запада в Белоруссию обречены на провал

В Крыму предрекли провал планов вторжения Запада в Белоруссию.Планы западных стран по вторжению на территории Республики Беларусь потерпят краз, поскольку за ее спиной стоит Россия.

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