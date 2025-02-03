Как чистотел применяют в народной медицине? Полезные свойства растения, противопоказания, мнения врачей

Чистотел применяется в народной медицине с давних времен и пользуется популярностью по сей день. Подробнее о том, какие полезные вещества содержатся в чистотеле, при каких заболеваниях используют препараты на основе этого растения, а также о противопоказаниях и побочных эффектах, — в материале «Ленты.
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