Как чистотел применяют в народной медицине? Полезные свойства растения, противопоказания, мнения врачей

Чистотел применяется в народной медицине с давних времен и пользуется популярностью по сей день. Подробнее о том, какие полезные вещества содержатся в чистотеле, при каких заболеваниях используют препараты на основе этого растения, а также о противопоказаниях и побочных эффектах, — в материале «Ленты.