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220 тысяч рублей или сколько зарабатывают заключенные

220 тысяч рублей или сколько зарабатывают заключенные

220 тысяч рублей или сколько зарабатывают заключенные Александр АлексеенкоНе так давно в средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что якобы правительство предлагает подменить труд трудовых мигрантов работой заключенных.

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