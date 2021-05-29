220 тысяч рублей или сколько зарабатывают заключенные Александр АлексеенкоНе так давно в средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что якобы правительство предлагает подменить труд трудовых мигрантов работой заключенных.
220 тысяч рублей или сколько зарабатывают заключенные Александр АлексеенкоНе так давно в средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что якобы правительство предлагает подменить труд трудовых мигрантов работой заключенных.
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