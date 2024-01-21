Роналду о 54 голах в 2023-м: «Чудесный год. Когда я был в «МЮ», кто-то считал, что я закончился. Я еще многое могу»

– 54 гола за 2023-й – никто не забил больше, чем Криштиану Роналду. Как вы думаете, это кого-то удивило? И удивило ли это вас? – Это удивляет, если оглянуться и вспомнить, что происходило в «Манчестер Юнайтед» и сборной.