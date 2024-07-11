Политика Гозмана* заочно приговорили к 8,5 годам колонии

Гагаринский районный суд города Москвы заочно приговорил президента общественного движения «Союз правых сил», оппозиционера Леонида Гозмана* (внесен в реестр СМИ-иноагентов в РФ) к 8,6 года колонии общего режима.
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