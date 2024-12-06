В Крыму продолжают наводить порядок с вывесками на иностранном языке

Пятница, 6 декабря. «Крым 24».В Крыму продолжается работа по замене вывесок на иностранных языках. Об этом на совещании по вопросу приведения в порядок облика городов и посёлков республики рассказал первый заместитель председателя Госсовета РК Сергей Цеков, сообщили в пресс-службе Государственного Совета РК.
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