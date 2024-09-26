Россиянка показала сочную фигуру в купальнике на пляже в Испании: «Фантастически шикарная девушка»

Россиянка Ульяна Тригубчак, которая в спортивном мире известна в первую очередь как бывшая айсгерл хоккейного клуба «Салават Юлаев» и флеш-интервьюер на матчах КХЛ, показала сочную фигуру в купальнике на пляже в Испании.
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