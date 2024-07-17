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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чинахов о матрешках с портретами россиян «Коламбуса»: «Все фанаты были рады. Мы тоже, все же для болельщиков»

Чинахов о матрешках с портретами россиян «Коламбуса»: «Все фанаты были рады. Мы тоже, все же для болельщиков»

Коллекция матрешек с изображением Чинахова, защитника Ивана Проворова и нападающих Кирилла Марченко, Дмитрия Воронкова вышла в начале апреля.

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