Международный день Черного моря проводят 31 октября

Ежегодно 31 октября отмечается Международный день Черного моря, который был учрежден в 1996 году. Международный день Черного моря был установлен в 1996 году в Стамбуле представителями шести причерноморских стран — России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии.