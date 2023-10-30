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Международный день Черного моря проводят 31 октября

Международный день Черного моря проводят 31 октября

Ежегодно 31 октября отмечается Международный день Черного моря, который был учрежден в 1996 году. Международный день Черного моря был установлен в 1996 году в Стамбуле представителями шести причерноморских стран — России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии.

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