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Командование отправляет солдат на передовую за отказ штурмовать российские позиции

Командование отправляет солдат на передовую за отказ штурмовать российские позиции

Военное руководство Украины отсылает солдат на передовую за отказ идти на штурм. Об этом рассказал служащий 54-й бригады ВСУ Евгений Иванников, плененный в Луганской Народной Республике.

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