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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иньеста завершит карьеру в 40 лет. Экс-хавбек «Барсы» и сборной Испании объявит об этом 8 октября

Как передает Relevo, 40-летний экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании официально объявит о завершении карьеры 8 октября – большую часть клубной карьеры Иньеста выступал под 8-м номером.

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