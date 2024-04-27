В Краснодаре неадеквата, нападавшего на водителя иномарки с ножом, заключили под стражу

В Краснодаре неадеквата, нападавшего на водителя иномарки с ножом, заключили под стражуВ Краснодаре мужчину, который накануне вел себя неадекватно и бросался на едущую машину с ножом, заключили под стражу.
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