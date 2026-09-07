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ВСУ потеряли более 2,5 тыс. боевиков при окружении под Харьковом

ВСУ потеряли более 2,5 тыс. боевиков при окружении под Харьковом

Гавриил Григоров/ТАСС При попытке удержать позиции в северо-восточной части Харьковской области ВСУ потеряли более 2,5 тысячи боевиков.

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