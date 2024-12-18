Личное вторжение: атаки мошенников на пользователей Telegram выросли в 19 раз

В преддверии Нового года атаки мошенников на пользователей Telegram выросли в 19 раз. Только за ноябрь–декабрь 2024 года их число составило более тысячи, тогда как за аналогичный период 2023-го было зафиксировано всего 54 случая, рассказали «Известиям» в Координационном центре доменов .