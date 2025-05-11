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Победный гол «Вегаса» за 0,4 секунды до конца 3-го периода матча с «Эдмонтоном» – 3-й среди самых поздних в плей-офф НХЛ без учета овертаймов

Победный гол «Вегаса» за 0,4 секунды до конца 3-го периода матча с «Эдмонтоном» – 3-й среди самых поздних в плей-офф НХЛ без учета овертаймов

«Голден Найтс» одержали победу над «Ойлерс» (4:3) в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1-2).

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