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ВЕСТИ КРЫМ

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Сегодня в Крыму доступно 290 тонн топлива на АЗС

Сегодня в Крыму доступно 290 тонн топлива на АЗС

На 89 крымских заправках организована продажа бензина по сниженным ценам, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

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