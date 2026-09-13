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The Smarter Web готовит размещение привилегированных акций на LSE

The Smarter Web готовит размещение привилегированных акций на LSE

Британская The Smarter Web Company объявила о планах разместить новый класс бессрочных привилегированных акций на основном рынке Лондонской фондовой биржи.

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