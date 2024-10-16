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СК возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы парка после нападения львов

СК возбудил уголовное дело после гибели сотрудницы парка после нападения львов

Сотрудница крымского сафари-парка «Тайган» скончалась после нападения львов.В региональном Следкоме сообщили, что по факту гибели возбудили уголовное дело.

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