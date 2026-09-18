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Мировое обозрение

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Подарок разжигателям войны: кому выгодно столкнуть США с Россией и Китаем

Подарок разжигателям войны: кому выгодно столкнуть США с Россией и Китаем

Конфронтация Вашингтона одновременно с Москвой и Пекином невыгодна всем трём странам. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в соцсети X.

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